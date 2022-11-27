Похоже на внеземную жизнь: Телескоп "Джеймс Уэбб" прислал из космоса захватывающие данные Космическая обсерватория понаблюдала за далёким миром у похожей на Солнце звезды и нашла в его атмосфере удивительные особенности. 27 ноября, 01:40 WASP-39b. Фото © NASA

Эта любопытная планета под названием WASP-39b находится в созвездии Девы в 700 световых годах от нас, по космическим меркам это недалеко. Она вращается вокруг звезды WASP-39, по размерам чуть поменьше нашего Солнца и в целом довольно на него похожей.

Но найденный около неё мир на нашу Землю совершенно не похож. Скорее он вылитый Сатурн, только без колец и очень разогретый, потому что расположился очень-очень близко к светилу: в восемь раз ближе, чем Меркурий к Солнцу. Его так и назвали: "горячий Сатурн".

Из-за такой близости притяжение звезды зафиксировало его одним и тем же "боком" к ней, то есть планета всегда обращена к звезде одной и той же стороной, как Луна к Земле. Это называется приливным захватом. Из-за этого на планете нет смены дня и ночи, а есть дневная и ночная сторона. На дневной всегда +776 градусов Цельсия. Впрочем, на ночную постоянно с дневной дуют горячие ветры, так что там тоже не очень-то и прохладно.

Вообще, экзопланеты в космосе чаще всего находят в момент их прохождения по диску звезды, то есть так называемым транзитным методом. Свет звезды чуть тускнеет, и таким образом можно не только понять, что перед ней проплывает планета, но и оценить её размеры. Более того, если у планеты есть атмосфера (а она часто есть), то проходящий сквозь неё звёздный свет преломляется, и по тому, как именно он преломляется, можно определить, какие вещества находятся в этой атмосфере. Это спектральный анализ.

Такой анализ атмосферы WASP-39b уже делали с помощью космических телескопов "Хаббл" и "Спитцер". И собрали очень интересные данные. Например, оказалось, что на этом "горячем Сатурне" втрое больше воды, чем на нашем собственном Сатурне. Астрофизики уверяют, что будь эта планета всегда там, где она сейчас, то столько воды на ней просто не могло бы накопиться, она тут же испарялась бы. Поэтому учёные подозревают, что изначально она была гораздо дальше и там её активно бомбардировали кометы.

И тем не менее "спектральная картинка" атмосферы этой планеты до сих пор оставалась неполной хотя бы потому, что "Хаббл", например, не очень хорошо видит углерод: он отображается в инфракрасном диапазоне, а это не основная прерогатива легендарного телескопа, он всё-таки в основном наблюдает в диапазоне оптическом, то есть доступном человеческому глазу. Зато инфракрасный свет — главная добыча знаменитого новейшего телескопа "Джеймс Уэбб", построенного на замену "Хабблу". Поэтому, когда его запустили в декабре 2021 года, обозначили ему WASP-39b как одну из самых первых целей.

Телескоп "Джеймс Уэбб". Фото © Shutterstock

И "Уэбб" показал, что действительно на этой планете довольно много углекислого газа, есть окись углерода, то есть угарный газ. Метан, к сожалению, пока не обнаруживается. Если найдут, начнутся горячие споры, потому что метан — известный продукт жизнедеятельности организмов. Зато на этом "горячем Сатурне" обнаружилась двуокись серы, а это признак так называемого фотохимического процесса, то есть он происходит под действием света звезды. Конечно, это ещё не фотосинтез, но, по мнению учёных, планета заслуживает дальнейшего изучения на предмет внеземной биологии и, вообще, есть большие надежды, что именно "Джеймс Уэбб" однажды потрясёт мир долгожданным открытием инопланетной жизни.

Авторы Адель Романенкова