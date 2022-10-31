Наконец-то инопланетяне: Названы две звезды, где нашли признаки внеземных цивилизаций Астрофизик объяснил Лайфу, что не так с этими объектами и насколько враждебны могут быть инопланетные разумные существа, если они действительно есть. 31 октября, 01:40 Shutterstock

Современные телескопы вполне позволяют обнаружить в космосе видимые признаки наличия внеземной цивилизации, заверил в интервью Лайфу доктор физико-математических наук, астрофизик, глава научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН Александр Панов.

По его словам, такими признаками могут быть построенные гипотетическими инопланетными существами астроинженерные конструкции — всевозможные космические станции. Если они достаточно велики, то их можно заметить во время их прохода по диску звезды: объект будет немного снижать её светимость. Это называется транзитным методом наблюдения. Именно так в космосе в основном и находят экзопланеты.

Так выглядит транзит неизвестных объектов © Giphy / NASA

Так вот, как рассказал астрофизик, уже неоднократно случалось, что учёные наблюдают очередной транзит, но не совсем понимают, что именно пересекает диск звезды в данном случае. Дело в том, что планета во время своего пролёта немного "раскачивает" звезду своей гравитацией, потому что у планеты всё-таки сравнительно большая масса. Но бывает так, что что-то явно пролетает, а звезда "не раскачивается".

Бывают такие ситуации, когда мы видим транзит, но не можем измерить массу пролетающего объекта, мы видим, что масса находится (в пределах ошибок) около нуля. И это является либо признаком астроинженерной конструкции, либо чего-то непонятного Александр Панов Доктор физико-математических наук, астрофизик, глава научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН

Более того, учёный назвал два самых ярких примера. Один из них — загадочные затемнения одной из звёзд в созвездии Геркулеса. Ей дали в качестве наименования вот такое чудовищное сочетание знаков: 1SWASP-J161732.90+242119.0. В 2004 году астрофизики 16 раз наблюдали, как что-то перед ней проходит, и по степени затемнения вычислили, что это что-то в диаметре немногим меньше Юпитера. Меж тем поведение звезды (а именно практически отсутствие у неё какой-либо "реакции" на гравитацию столь огромного объекта) означает, что масса этого непонятного тела — это 3% массы Юпитера. Таким образом, это нечто исполинское и неестественно лёгкое. Вот что писал об этом "Вестник SETI":

Спутник звезды 1SWASPJ161732.90+242119.0 с неуловимой массой и, соответственно, плотностью менее 0,1 г/см3 был просто выброшен из списка открытых планет как явная "непланета", а потому не представляющий интереса Из публикации издания "Вестник SETI"

А второй таинственный объект находится в системе звезды Табби в созвездии Лебедя, почти в полутора тысяч световых лет от нас. Табби — это имя открывшей её исследователя Табеты Бояджян. Эта звезда тоже мерцает, то есть время от времени затемняется, но в данном случае совершенно не так, как должна при наличии планеты. Дело в том, что у любой планеты есть период вращения, то есть она делает полный оборот вокруг звезды за один и тот же промежуток времени. И, к примеру, в случае с вышеупомянутой звездой в созвездии Геркулеса удивительный лёгкий объект хотя бы появляется "в кадре" регулярно, приблизительно каждые 35 часов. Но вот со звездой Табби всё вообще странно: то нечто ползёт по её диску целых 80 дней, то точно такое же нечто пулей пролетает за пять суток.

Звезда Табби. На этой иллюстрации изображено гипотетическое неровное кольцо пыли, вращающееся вокруг звезды KIC 8462852, также известной как звезда Бояджян, или звезда Табби. Иллюстрация © NASA

Там транзиты имеют какой-то очень странный характер, они нерегулярные. То они глубокие, то они мелкие, что-то там постоянно меняется. И ни одной убедительной астрофизической модели того, что там происходит, построить не удалось Александр Панов Доктор физико-математических наук, астрофизик, глава научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН

Поэтому появилась смелая версия о том, что это объект неестественный, что это может быть какая-нибудь конструкция, и даже не одна. Как пояснил доктор физико-математических наук, подобные сооружения в космосе может возводить только цивилизация, стоящая на гораздо более высокой степени развития, чем наша: цивилизация второго типа по шкале Кардашёва.

Понятие шкала Кардашёва известно по всему миру. Советский астрофизик Николай Кардашёв разработал научную концепцию возможных этапов развития разумной цивилизации. Этих этапов три. Мы сейчас (по шкале Кардашёва) даже не дотягиваем до самой нижней ступени — цивилизации первого типа, потому что цивилизация первого типа полностью использует всю энергию своей планеты.

Цивилизация второго типа уже полностью использует энергию своей звезды, то есть в нашем случае — Солнца. Понятно, что на Землю падает лишь малая часть лучей, которые летят от светила во все стороны. А вот если бы мы, например, построили вокруг Солнечной системы знаменитую сферу Дайсона и таким образом собирали на её внутренней поверхности абсолютно всю солнечную энергию, то мы уже поднялись бы на вторую ступень развития. А третья ступень — это освоение энергии целой галактики.

Так вот, как заверил астрофизик Александр Панов, более высокоразвитая цивилизация должна владеть и соответствующими астрофизическими инструментами, и не приходится сомневаться, что если таковая действительно где-то есть, то она давным-давно обнаружила бы существование землян. Именно поэтому учёный призывает не беспокоиться о возможной враждебности гипотетических инопланетян: если они такие высокоразвитые, то им и прилететь сюда легко, а значит, они уже давным-давно устроили бы "войну миров", если бы хотели.

Фото © Shutterstock Надо ли отправлять сигналы в космос? 0 Ни в коем случае: заметят — нападут Это не имеет значения: нас давно заметили Обязательно: надо донести, что мы не агрессивны

Авторы Адель Романенкова