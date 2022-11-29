Со стены дома в Николаеве демонтировали мемориальную доску Пушкину

На Украине вовсю продолжают бороться с памятниками русской культуры. На этот раз в Николаеве снесли мемориальную доску, установленную на доме, где когда-то проездом останавливался великий классик русской литературы Александр Сергеевич Пушкин. Об этом сообщил начальник Управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского горсовета Юрий Любаров.

"Говорят, что когда-то в Николаеве здесь останавливался поэт А.С.П. (Александр Сергеевич Пушкин. — Прим. Лайфа). Не знаю, правда это или нет, но то, что сегодня он уехал дальше (и дальше, и дальше) от нашего города, — это проверенный факт", — написал Любаров в соцсетях.