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29 ноября, 09:58

В Петербурге появится храм, посвящённый 80-летию снятия блокады

Храм, посвящённый 80-летию снятия блокады Ленинграда, появится в Санкт-Петербурге. Церковь во имя святой равноапостольной Нины будет расположена на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка. Об этом рассказал один из инициаторов её возведения — председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин. По его словам, сейчас идёт работа по согласованию эскизного проекта.

"Церковь будет посвящена 80-летию снятия блокады, и я очень надеюсь, что в канун знаковой для города даты на месте будущего строительства уже будет установлен закладной камень", — отметил Мейксин в беседе с газетой "Петербургский дневник".

По его словам, выбор святой, в честь которой будет освящён храм, неслучаен, так как блокада Ленинграда была снята 27 января, в день памяти святой Нины — христианской просветительницы Грузии. В районе, где будет возведена церковь, также находится блокадное захоронение.

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ТАСС / Архив

Наталья Исакова

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