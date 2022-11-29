В Петербурге появится храм, посвящённый 80-летию снятия блокады

Храм, посвящённый 80-летию снятия блокады Ленинграда, появится в Санкт-Петербурге. Церковь во имя святой равноапостольной Нины будет расположена на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка. Об этом рассказал один из инициаторов её возведения — председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин. По его словам, сейчас идёт работа по согласованию эскизного проекта.

"Церковь будет посвящена 80-летию снятия блокады, и я очень надеюсь, что в канун знаковой для города даты на месте будущего строительства уже будет установлен закладной камень", — отметил Мейксин в беседе с газетой "Петербургский дневник".

По его словам, выбор святой, в честь которой будет освящён храм, неслучаен, так как блокада Ленинграда была снята 27 января, в день памяти святой Нины — христианской просветительницы Грузии. В районе, где будет возведена церковь, также находится блокадное захоронение.