Российским судьям напомнили об ответственном использовании социальных сетей

Судьи должны понимать свою ответственность во время использования социальных сетей. Об этом заявил председатель Судейского совета РФ Виктор Момотов, пишет РАПСИ.

"Как я уже отмечал, мы не против использования судьями социальных сетей. Наоборот, чем более открыто судейское сообщество и чем более доступен диалог с ним, тем лучше. Но при всём этом судьи, да и кандидаты в судьи, должны понимать свою ответственность и последствия такого присутствия", — сказал он в ходе Х Всероссийского съезда судей.

По словам Момотова, судьи должны соблюдать правила и ограничения, которые установлены в связи с их особым статусом. В том числе речь идёт и о цифровом публичном пространстве. Сейчас Комиссия Совета судей по этике рассматривает предложение по разработке рекомендаций и этических стандартов поведения судьи в соцсетях.