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29 ноября, 10:07

Российским судьям напомнили об ответственном использовании социальных сетей

Глава судейского Совета РФ Момотов: Судьи должны понимать свою ответственность в соцсетях

Судьи должны понимать свою ответственность во время использования социальных сетей. Об этом заявил председатель Судейского совета РФ Виктор Момотов, пишет РАПСИ.

"Как я уже отмечал, мы не против использования судьями социальных сетей. Наоборот, чем более открыто судейское сообщество и чем более доступен диалог с ним, тем лучше. Но при всём этом судьи, да и кандидаты в судьи, должны понимать свою ответственность и последствия такого присутствия", — сказал он в ходе Х Всероссийского съезда судей.

По словам Момотова, судьи должны соблюдать правила и ограничения, которые установлены в связи с их особым статусом. В том числе речь идёт и о цифровом публичном пространстве. Сейчас Комиссия Совета судей по этике рассматривает предложение по разработке рекомендаций и этических стандартов поведения судьи в соцсетях.

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Ранее киберэксперт Павел Коростелёв призвал не давать приложениям доступ к личным данным. А ещё рекомендуется всегда выходить из аккаунта и закрывать сайт после совершения операции.

Обложка ©

Freepik / pressfoto

Светлана Оперук

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