В Кремлёвском дворце в Москве открылся Х Всероссийский съезд судей
Всероссийский съезд судей в Москве. Фото © LIFE
В Государственном Кремлёвском дворце открылся Х Всероссийский съезд судей. По информации Российского агентства правовой и судебной информации, в мероприятии примут участие президент РФ Владимир Путин, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.
"Зарегистрировано 815 делегатов из 827 на Х Всероссийском съезде судей. Таким образом, съезд правомочен. Объявляю его открытым", — сказал председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.
На форуме собрались делегаты со всей страны. От каждого региона будет представлена своя программа, а также предложения по изменению законодательства и совершенствованию судебной системы.
Участники обсудят перспективы использования мировыми судьями искусственного интеллекта для подготовки проектов судебных приказов. Также будут рассмотрены предложения об увеличении срока изготовления судебных приказов с 5 до 10 дней и другие вопросы.
Ранее Лайф рассказывал, что в Нижнем Новгороде обсудили планы по развитию органов местного самоуправления в рамках IV съезда Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.