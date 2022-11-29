В Кремлёвском дворце в Москве открылся Х Всероссийский съезд судей

В Государственном Кремлёвском дворце открылся Х Всероссийский съезд судей. По информации Российского агентства правовой и судебной информации, в мероприятии примут участие президент РФ Владимир Путин, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

"Зарегистрировано 815 делегатов из 827 на Х Всероссийском съезде судей. Таким образом, съезд правомочен. Объявляю его открытым", — сказал председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.

На форуме собрались делегаты со всей страны. От каждого региона будет представлена своя программа, а также предложения по изменению законодательства и совершенствованию судебной системы.

Участники обсудят перспективы использования мировыми судьями искусственного интеллекта для подготовки проектов судебных приказов. Также будут рассмотрены предложения об увеличении срока изготовления судебных приказов с 5 до 10 дней и другие вопросы.