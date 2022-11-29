Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 ноября, 10:20

В Кремлёвском дворце в Москве открылся Х Всероссийский съезд судей

<p>Всероссийский съезд судей в Москве. Фото © LIFE</p>

Всероссийский съезд судей в Москве. Фото © LIFE

В Государственном Кремлёвском дворце открылся Х Всероссийский съезд судей. По информации Российского агентства правовой и судебной информации, в мероприятии примут участие президент РФ Владимир Путин, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

"Зарегистрировано 815 делегатов из 827 на Х Всероссийском съезде судей. Таким образом, съезд правомочен. Объявляю его открытым", — сказал председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.

Учёные из нескольких стран обсудили возможности науки на форуме в Нижнем Новгороде

Учёные из нескольких стран обсудили возможности науки на форуме в Нижнем Новгороде

На форуме собрались делегаты со всей страны. От каждого региона будет представлена своя программа, а также предложения по изменению законодательства и совершенствованию судебной системы.

Участники обсудят перспективы использования мировыми судьями искусственного интеллекта для подготовки проектов судебных приказов. Также будут рассмотрены предложения об увеличении срока изготовления судебных приказов с 5 до 10 дней и другие вопросы.

Ранее Лайф рассказывал, что в Нижнем Новгороде обсудили планы по развитию органов местного самоуправления в рамках IV съезда Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Илья Суриков
  • Новости
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров