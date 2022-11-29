Офтальмолог перечислила симптомы, которые могут предшествовать потере зрения

Снижение остроты зрения, мелькание "мушек" и пелена перед глазами могут быть симптомами, которые предшествуют отслоению сетчатки глаза. Об этом рассказала Лайфу руководитель Центра офтальмологии Клинико-диагностического центра "Медси" на Солянке, кандидат медицинских наук Евгения Крупина.

По словам медика, при отслоении сетчатки человек обычно не чувствует боли. Нередко симптомы проявляются до того, как она начинает отслаиваться. Это может произойти совершенно неожиданно и привести к потере зрения в течение нескольких дней или часов.

"Самые распространённые симптомы — снижение остроты зрения, мелькание "мушек", "искр", "вспышек", "молний" и так далее, изменение поля зрения (появление "занавески"), пелена перед глазами. Отслойка сетчатки не проходит самостоятельно. Чтобы избежать потери зрения и серьёзных осложнений, необходимо обратиться к врачу при первых симптомах", — отметила специалист.

Она рекомендовала пройти полное офтальмологическое обследование при подозрении на отслойку сетчатки, это поможет избежать потери зрения. Если патология обнаружится, необходимо срочное хирургическое вмешательство, заключила врач.