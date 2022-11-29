Названы семь подсказок, что стоматолог заговаривает вам зубы

Многие люди испытывают страх перед походом к стоматологу, однако лечить зубы необходимо, а к визиту стоит хорошо подготовиться. При этом самое главное — выбрать хорошего специалиста. Врач-стоматолог, генеральный директор клиники LEDS-Esthetic Functional Dentistry Бекзод Ганиев в беседе с Лайфом перечислил семь пунктов, на которые важно обратить внимание, чтобы медик лечил вам зубы, а не заговаривал их.

Врач-стоматолог, генеральный директор клиники LEDS-Esthetic Functional Dentistry Бекзод Ганиев. Фото © Предоставлено LIFE

Образование

В первую очередь врач-стоматолог должен иметь высшее медицинское образование по соответствующему профилю. Также большим плюсом для него будет прохождение курсов повышения квалификации, мастер-классов у известных "светил" в этой сфере. Ведь хороший врач учится на протяжении всей карьеры, подчёркивает эксперт.

Лицензия у врача или клиники

Стоматологические клиника или кабинет должны иметь полный пакет разрешительной документации, в том числе лицензию на право предоставления медицинских услуг. В "подпольные" учреждения идти не стоит, даже если стоимость услуг там намного меньше, подчеркнул стоматолог.

Гигиеничный и чистый кабинет

Ганиев отметил, что по состоянию кабинета стоматолога сразу можно понять качество специалиста и предоставляемых услуг.

"Нормальный врач никогда не будет принимать в грязном кабинете, с нестерильными инструментами. Никаких приёмов "на дому"!" — подчеркнул эксперт.

Врач-стоматолог, генеральный директор клиники LEDS-Esthetic Functional Dentistry Бекзод Ганиев. Фото © Предоставлено LIFE

Отзывы и портфолио

Врач также посоветовал воспользоваться "сарафанным радио" и посетить того стоматолога, который уже помог родным или друзьям. Если такой возможности нет, стоит изучить портфолио врача, а также отзывы о нём или клинике в Интернете.

Заключение договора

Перед началом процедуры необходимо заключить договор об оказании медицинских услуг. На основании этих документов потом можно привлечь врача к ответственности, если что-то пойдёт не так, или вернуть потраченные средства. Ганиев призвал не соглашаться на процедуру без подписания договора и получения его копии.

Ознакомление с препаратами

Хороший и ответственный специалист не будет делать "тайну" из препаратов, которые он собирается применять при проведении процедуры. Пациент имеет право знать, чем его будут лечить, посмотреть срок годности лекарства и целостность упаковки.

Доверие к специалисту

Один из самых важных критериев оценки врача — доверие к нему. Стоматологу позволяется совершать манипуляции с телом пациента, от него зависит здоровье другого человека. Если врач не вызывает доверия, лучше не испытывать судьбу и не нервничать, а поискать другого специалиста, заключил эксперт.