La Gazzetta: Онана покинул расположение сборной Камеруна на ЧМ из-за ссоры с тренером

Вратарь сборной Камеруна Андре Онана уехал с чемпионата мира в Катаре из-за конфликта с руководством Национальной федерации футбола и главным тренером команды Ригобером Сонгом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным газеты, 26-летний голкипер уже находится в аэропорту, оттуда через Париж отправится в Яунде, столицу Камеруна. Футболиста вывели из состава сборной перед матчем против сербов, который прошёл накануне. Получается, что на проходящем в Катаре мундиале он сыграл всего лишь одну игру — против команды Швейцарии (0:1). Источник издания утверждает, что у игрока произошёл конфликт с Сонгом из‑за разногласий по вопросу тактики.