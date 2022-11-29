La Gazzetta: Онана покинул расположение сборной Камеруна на ЧМ из-за ссоры с тренером
Андре Онана. Обложка © ТАСС / Zuma / Pawel Andrachiewicz
Вратарь сборной Камеруна Андре Онана уехал с чемпионата мира в Катаре из-за конфликта с руководством Национальной федерации футбола и главным тренером команды Ригобером Сонгом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным газеты, 26-летний голкипер уже находится в аэропорту, оттуда через Париж отправится в Яунде, столицу Камеруна. Футболиста вывели из состава сборной перед матчем против сербов, который прошёл накануне. Получается, что на проходящем в Катаре мундиале он сыграл всего лишь одну игру — против команды Швейцарии (0:1). Источник издания утверждает, что у игрока произошёл конфликт с Сонгом из‑за разногласий по вопросу тактики.
Ранее Лайф сообщал, что Сербия сыграла вничью с Камеруном. Поединок, проходивший в Аль-Вакре, завершился со счётом 3:3. В заключительном туре камерунцы встретятся со сборной Бразилии, игра запланирована на 2 декабря.