Россиянам рассказали, почему регулярные тренировки могут не дать результата

Далеко не всегда регулярные тренировки могут дать желаемый результат, так как занимающиеся допускают целую массу ошибок, о которых могут и не знать. Об этом Лайфу рассказала кандидат педагогических наук и доцент кафедры физической культуры Государственного университета управления Ирина Меркулова.

"Следуя желанию заниматься двигательной активностью, зачастую люди ожидают скорых и безупречных результатов от занятий. И всем свойственно иногда ошибаться, что поправимо", — отметила Меркулова.

Первой ошибкой может стать отсутствие плана занятий, ведь человек всегда должен видеть цель и постепенно двигаться к ней по заранее составленной программе. Поэтому формирование такого плана — первое, что нужно сделать перед посещением спортзала. Важно также обращаться за помощью к тренеру, который может адекватно рассчитать ваши силы и распределить их на длительное время. Также не стоит пренебрегать разминкой, ведь именно она может подготовить мышцы к предстоящей нагрузке, а порой и вовсе определяет результат. Причиной проблем может стать и недостаточная нагрузка.

"Для любителей фитнеса и самостоятельно занимающихся весьма сложно определить достаточный уровень нагрузки. Главное, для чего вы тренируетесь, — это поддержание здоровья на должном уровне и достижение новых вершин в фитнесе. Как определить свой уровень нагрузки? Есть простой способ: если во время тренировки вы свободно разговариваете с другими посетителями, больше часа занимаетесь на беговой дорожке или другом тренажёре, глядя в телевизор, вы тренируетесь недостаточно интенсивно", — отметила Меркулова.

Настоящим "врагом" хороших тренировок может стать их однообразие, ведь оно способно негативно сказаться на гармоничном развитии всего тела, а регулярные повторения одних и тех же упражнений не помогут достичь запланированных результатов. Эксперт советует менять программу тренировок раз в месяц, а иногда и чаще. Кроме того, нельзя увлекаться лишь одним видом занятий. В этом случае человек получает одностороннюю нагрузку и не может сформировать мышечный корсет.

"Жажда скорейшего результата ведёт к тому, что многие занимающиеся жертвуют техникой, чтобы поднять больший вес. В конечном итоге плохая техника и большой вес приводят к травмам. В этом случае рекомендация одна: каждую свою высоту, в том числе в поднятии тяжестей, нужно набирать постепенно, тогда она имеет смысл и обязательно даёт результат. Невозможно дать рекомендации по подбору веса в этой статье, потому что рабочий вес обязательно зависит от пола, возраста, веса, уровня подготовленности занимающегося", — также отметила Меркулова.

Ещё одной ошибкой может стать желание достичь результата как можно быстрее и постановка акцентов именно на этом. Эксперт не советует пренебрегать отдыхом и восстановлением, так как такой подход может отодвинуть человека от нужного ему результата.