Житель Тамбова похитил девушку, которую семья отказалась выдавать за него замуж

В Тамбове 20-летний парень вместе с отцом и старшим братом похитил 18-летнюю девушку, которую семья отказалась выдавать за него замуж. По данному факту в СК возбудили уголовное дело.

В Тамбове трое мужчин похитили 18-летнюю девушку. Видео © VK / Тамбов

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ, по факту похищения 18-летней девушки. В совершении данного преступления подозреваются 20-летний молодой человек, его отец и старший брат", — сказано в сообщении следователей.

Похищение произошло днём 18 ноября. Мужчины ворвались в квартиру к девушке, схватили её, вынесли из дома и увезли в Нижегородскую область. Момент похищения попал на камеры видеонаблюдения.

Стоит отметить, что через несколько дней девушке удалось убежать и обратиться к полицейским. Как уточнили в СК, 20-летнего подозреваемого задержали в кратчайшие сроки, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При этом старший брат и отец молодого человека объявлены в федеральный розыск.