Путин заявил, что права и свободы граждан России должны быть незыблемы

Президент России Владимир Путин напомнил, что права и свободы граждан РФ зафиксированы в конституции. Он призвал судей не забывать о них.

"Права и свободы наших граждан гарантированы конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать", — сказал российский лидер во время выступления на Всероссийском съезде судей.