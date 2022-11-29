Путин заявил, что права и свободы граждан России должны быть незыблемы
Путин на Всероссийском съезде судей. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин напомнил, что права и свободы граждан РФ зафиксированы в конституции. Он призвал судей не забывать о них.
"Права и свободы наших граждан гарантированы конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать", — сказал российский лидер во время выступления на Всероссийском съезде судей.
Ранее Лайф рассказывал, что представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "феноменом Путина" высокий уровень доверия граждан президенту. По его словам, на этой широкой поддержке российский лидер всегда основывает все свои решения и работу.