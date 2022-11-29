Врач рассказала о способности мяты отсрочить старение

В мяте содержится много веществ, которые полезны для пищеварения, а также помогают отодвинуть старение. Об этом Лайфу рассказала биолог, генетик, клинический психолог, специалист функциональной медицины, эксперт Университета образовательной медицины Ирина Мальцева.

"Мята — растение, которое имеет долгую историю употребления в пищу, а также её масло — для лечения расстройств пищеварения, облегчения головной боли, напряжения, снятия спазмов толстого кишечника. Есть и другие полезные эффекты", — отметила специалист.

По её словам, в мяте есть фитонутриенты, которые помогают отодвигать старение организма. Вещество лимонен обладает антиоксидантными и противораковыми свойствами, а также защитным эффектом для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, мята может помочь людям на диете снизить аппетит, особенно если им не нравится её вкус. Для этого достаточно пожевать одну веточку растения.