Врач рассказала о способности мяты отсрочить старение
Биолог Мальцева рассказала о способности мяты отодвинуть старение и помочь пищеварению
В мяте содержится много веществ, которые полезны для пищеварения, а также помогают отодвинуть старение. Об этом Лайфу рассказала биолог, генетик, клинический психолог, специалист функциональной медицины, эксперт Университета образовательной медицины Ирина Мальцева.
"Мята — растение, которое имеет долгую историю употребления в пищу, а также её масло — для лечения расстройств пищеварения, облегчения головной боли, напряжения, снятия спазмов толстого кишечника. Есть и другие полезные эффекты", — отметила специалист.
По её словам, в мяте есть фитонутриенты, которые помогают отодвигать старение организма. Вещество лимонен обладает антиоксидантными и противораковыми свойствами, а также защитным эффектом для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, мята может помочь людям на диете снизить аппетит, особенно если им не нравится её вкус. Для этого достаточно пожевать одну веточку растения.
Ранее Лайф писал о том, что мята помогает подлечить кожу, содержит микро- и макроэлементы, а также успокаивает в периоды стресса, но даже у этого растения в некоторых случаях есть противопоказания.
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