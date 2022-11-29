Врач перечислил три правила, которые помогут не заболеть в сезон простуд

Врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал, как не заболеть в сезон простуд и ОРВИ. В беседе с изданием "Вести Подмосковья" специалист перечислил три основные причины слабости организма и его восприимчивости к недугам.

Так, в первую очередь нужно избавляться от недосыпа. Именно из-за недостатка сна человек становится слабым и восприимчивым к различным болезням. По словам Абакумова, во время такого отдыха вырабатываются гормоны, нарушение работы которых может негативно отразиться на иммунитете. Он подчеркнул, что хроническое недосыпание способно стать причиной многих болезней, среди которых проблемы с сердцем, сосудами, сахарный диабет, а гормональные нарушения и снижение иммунитета приводят ко всем остальным заболеваниям.

Вторым условием для обретения крепкого иммунитета, по словам Абакумова, является правильное питание. В ежедневном рационе человека должны присутствовать железо (орехи, красное мясо и бобовые), витамин D (молочные продукты, яичный желток) и омега-3 (жирная рыба). Также организму не обойтись без витамина С, который содержится в цитрусовых, и витамина А, которым богаты красные фрукты и овощи.

И третья причина, из-за которой человек может часто болеть, заключается в плохой гигиене. Медик напомнил, что после улицы и перед приготовлением пищи необходимо мыть руки, а раны или царапинки следует обрабатывать антисептиком.