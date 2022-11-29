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Опубликовано 29 ноября 2022, 11:25

Российские военные за сутки поразили 10 пунктов управления ВСУ

Российские военные за прошедшие сутки поразили десять пунктов управления Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение десяти пунктам управления противника в районах населённых пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Доброволье, Терны, Торское, Верхнекаменское, Андреевка, Водяное, Новосёлка Донецкой Народной Республики, Никольское Херсонской области", — сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, поразить удалось 62 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живую силу и военную технику в 148 районах.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова
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