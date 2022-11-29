Российские военные за сутки поразили 10 пунктов управления ВСУ

Российские военные за прошедшие сутки поразили десять пунктов управления Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение десяти пунктам управления противника в районах населённых пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Доброволье, Терны, Торское, Верхнекаменское, Андреевка, Водяное, Новосёлка Донецкой Народной Республики, Никольское Херсонской области", — сказал он.