Путин призвал в максимально сжатые сроки интегрировать новые регионы в судебную систему РФ

Новые субъекты России нужно интегрировать в судебную систему страны в максимально сжатые сроки. С таким призывом на Всероссийском съезде судей выступил глава государства Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что судейскому корпусу предстоит проделать серьёзный объём работы, связанный с подбором кадрового состава, а также строительством новых зданий и техническим обеспечением деятельности инстанций. При этом Путин выразил уверенность, что работники судов справятся с поставленными задачами.

"Сделать это нужно в максимально сжатые сроки, чтобы гражданам, проживающим на этих территориях, было гарантировано конституционное право на судебную защиту", — подчеркнул президент.