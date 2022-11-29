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29 ноября, 11:22

Путин призвал в максимально сжатые сроки интегрировать новые регионы в судебную систему РФ

Новые субъекты России нужно интегрировать в судебную систему страны в максимально сжатые сроки. С таким призывом на Всероссийском съезде судей выступил глава государства Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что судейскому корпусу предстоит проделать серьёзный объём работы, связанный с подбором кадрового состава, а также строительством новых зданий и техническим обеспечением деятельности инстанций. При этом Путин выразил уверенность, что работники судов справятся с поставленными задачами.

"Сделать это нужно в максимально сжатые сроки, чтобы гражданам, проживающим на этих территориях, было гарантировано конституционное право на судебную защиту", — подчеркнул президент.

Путин заявил, что нынешние проблемы не могут оправдать поверхностный подход в судах

Путин заявил, что нынешние проблемы не могут оправдать поверхностный подход в судах

Ранее Лайф сообщал, что в Государственном Кремлёвском дворце открылся Х Всероссийский съезд судей. Помимо главы государства участие в нём также примут председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

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