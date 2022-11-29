VK Play Live открыл для всех желающих доступ к проведению стримов

Стриминговая платформа VK Play Live открыла для всех желающих возможность проводить стримы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"VK Play Live выходит из периода закрытого бета-теста — теперь все желающие могут проводить стримы", — говорится в сообщении.

Во время бета-тестирования более десяти тысяч стримеров подали заявки для проведения эфира на платформе, за три месяца сервис провёл свыше 11 тысяч трансляций общей длительностью 57 тысяч часов. В ноябре VK Play Live представила мобильное приложение в RuStore и Google Play.

А ещё с 1 декабря сервис запустит программу поддержки малых и средних стримеров. Как объяснили в пресс-службе, речь идёт об авторах трансляций, у которых максимальное число одновременно смотрящих зрителей не превышает 300 человек. Причём сама программа включает в себя несколько сезонов, в каждом из них будут меняться метрики и награды. Размер приза варьируется от 6 до 45 тысяч рублей в зависимости от уровней, которые будут присваиваться стримерам. Первый сезон продлится 30 дней.