Админа ещё одного телеграм-канала обвинили в вымогательстве у "Ростеха"
Администратора канала "Как-то так" обвинили в вымогательстве 150 тыс. рублей у менеджера "Ростеха"
Анатолий Спирин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anatoly.spirin
Администратора телеграм-канала "Как-то так" Анатолия Спирина обвинили в вымогательстве 150 тысяч рублей у директора по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василия Бровко. Об этом ТАСС рассказал адвокат Спирина Павел Герасимов.
"Потерпевшим по делу Спирина проходит Бровко В.Ю., директор по особым поручениям "Ростеха". В деле сказано, что мой подзащитный вымогал у него 150 тыс. рублей", — отметил правозащитник.
Ранее Лайф сообщал, что коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Оба арестованы до 24 декабря. Позже стало известно об аресте третьего журналиста из команды Собчак.