Админа ещё одного телеграм-канала обвинили в вымогательстве у "Ростеха"

Администратора телеграм-канала "Как-то так" Анатолия Спирина обвинили в вымогательстве 150 тысяч рублей у директора по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василия Бровко. Об этом ТАСС рассказал адвокат Спирина Павел Герасимов.