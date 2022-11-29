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29 ноября, 11:32

Админа ещё одного телеграм-канала обвинили в вымогательстве у "Ростеха"

Администратора канала "Как-то так" обвинили в вымогательстве 150 тыс. рублей у менеджера "Ростеха"

<p>Анатолий Спирин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anatoly.spirin</p>

Анатолий Спирин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anatoly.spirin

Администратора телеграм-канала "Как-то так" Анатолия Спирина обвинили в вымогательстве 150 тысяч рублей у директора по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василия Бровко. Об этом ТАСС рассказал адвокат Спирина Павел Герасимов.

"Потерпевшим по делу Спирина проходит Бровко В.Ю., директор по особым поручениям "Ростеха". В деле сказано, что мой подзащитный вымогал у него 150 тыс. рублей", — отметил правозащитник.

Собчак извинилась перед Чемезовым через Telegram

Собчак извинилась перед Чемезовым через Telegram

Ранее Лайф сообщал, что коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Оба арестованы до 24 декабря. Позже стало известно об аресте третьего журналиста из команды Собчак.

Артур Белкин
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