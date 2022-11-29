Войска РФ пресекли атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив свыше 40 бойцов
Российские военные за минувшие сутки пресекли попытку выдвижения ротной тактической группы ВСУ на Краснолиманском направлении для атаки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении российскими подразделениями пресечена попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.
По словам Конашенкова, в ходе боестолкновения на этом направлении было ликвидировано свыше 40 украинских бойцов, а также две боевые машины пехоты и четыре автомобиля противника.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные за минувшие сутки ударили по 10 пунктам управления ВСУ. Кроме того, поразить удалось 62 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живую силу и военную технику в 148 районах.
ТАСС / Kostiantyn Liberov