Войска РФ пресекли атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив свыше 40 бойцов

Российские военные за минувшие сутки пресекли попытку выдвижения ротной тактической группы ВСУ на Краснолиманском направлении для атаки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении российскими подразделениями пресечена попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, в ходе боестолкновения на этом направлении было ликвидировано свыше 40 украинских бойцов, а также две боевые машины пехоты и четыре автомобиля противника.