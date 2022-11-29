Учёные нашли неожиданный способ наладить сексуальную жизнь женщин

Повысить либидо у женщин и достигнуть им более яркого оргазма помогают занятия пилатесом два раза в неделю. К такому выводу пришли учёные из Университета Сакарья в Турции. Результаты их исследования опубликовал журнал Revista Internacional de Andrología.

Всего в исследовании участвовали 36 женщин, у которых были проблемы с возбуждением и достижением оргазма. В ходе эксперимента они три месяца занимались пилатесом два раза в неделю. До и после этого они прошли тесты, в которых ответили на вопросы о сексуальной жизни и настроении.

Оказалось, что занятия пилатесом помогли улучшить сексуальную жизнь женщин. Уровень их желания улучшился на 136%, количество оргазмов увеличилось на 140%, а боль во время секса уменьшилась на 116%.

Во время занятий пилатесом укрепляются мышцы брюшной полости, таза и спины. Учёные считают, что это способствует улучшению и сексуальной жизни женщин.