Мостовой — о проведении Матча звёзд Кубка России по футболу: "А кто там звёзды-то?"
Бывший полузащитник российской сборной Александр Мостовой раскритиковал идею проведения Матча звёзд Кубка России по футболу из-за недостаточного количества игроков соответствующего афише уровня. Об этом сообщает "Газета.ru".
"Матч звёзд Кубка России? Не знаю, честно сказать, как на это реагировать. И само слово "звёзды" — а кто там звёзды-то? Если о звёздах говорить, то уже половины игроков там не должно быть. Промес только если — а остальные кто? Не знаю, куражатся…" — отметил Мостовой.
Ранее Лайф сообщал, что Матч звёзд Кубка России по футболу пройдёт 3 декабря. Помимо гала-встречи, которая пройдёт в формате 5х5 с двумя таймами по 15 минут, игроки также посоревнуются в различных испытаниях. Участие в мероприятии примут форвард "Спартака" Квинси Промес, полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин, игрок "Крыльев Советов" Сергей Пиняев и другие видные футболисты.
ТАСС / Вадим Тараканов