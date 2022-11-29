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29 ноября, 12:02

Мостовой — о проведении Матча звёзд Кубка России по футболу: "А кто там звёзды-то?"

Бывший полузащитник российской сборной Александр Мостовой раскритиковал идею проведения Матча звёзд Кубка России по футболу из-за недостаточного количества игроков соответствующего афише уровня. Об этом сообщает "Газета.ru".

"Матч звёзд Кубка России? Не знаю, честно сказать, как на это реагировать. И само слово "звёзды" — а кто там звёзды-то? Если о звёздах говорить, то уже половины игроков там не должно быть. Промес только если — а остальные кто? Не знаю, куражатся…" — отметил Мостовой.

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Ранее Лайф сообщал, что Матч звёзд Кубка России по футболу пройдёт 3 декабря. Помимо гала-встречи, которая пройдёт в формате 5х5 с двумя таймами по 15 минут, игроки также посоревнуются в различных испытаниях. Участие в мероприятии примут форвард "Спартака" Квинси Промес, полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин, игрок "Крыльев Советов" Сергей Пиняев и другие видные футболисты.

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ТАСС / Вадим Тараканов

Артур Белкин

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