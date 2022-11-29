Мостовой — о проведении Матча звёзд Кубка России по футболу: "А кто там звёзды-то?"

"Матч звёзд Кубка России? Не знаю, честно сказать, как на это реагировать. И само слово "звёзды" — а кто там звёзды-то? Если о звёздах говорить, то уже половины игроков там не должно быть. Промес только если — а остальные кто? Не знаю, куражатся…" — отметил Мостовой.