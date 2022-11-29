Стали известны подробности госпитализации Светличной якобы с болезнью Альцгеймера

Угрозы для жизни и здоровья заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной нет, а её госпитализация могла быть плановой. Об этом пишет РИА ФАН со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, актриса уже дома, где её будут навещать врачи. Ранее в СМИ появилась информация, что Светличная была госпитализирована в одну из столичных клиник и у неё якобы диагностировали болезнь Альцгеймера. Сообщалось, что артистка не может есть и утверждает, что ей 41 год.