Стали известны подробности госпитализации Светличной якобы с болезнью Альцгеймера
РИА ФАН: Угрозы для жизни актрисы Светланы Светличной нет
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Угрозы для жизни и здоровья заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной нет, а её госпитализация могла быть плановой. Об этом пишет РИА ФАН со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, актриса уже дома, где её будут навещать врачи. Ранее в СМИ появилась информация, что Светличная была госпитализирована в одну из столичных клиник и у неё якобы диагностировали болезнь Альцгеймера. Сообщалось, что артистка не может есть и утверждает, что ей 41 год.
Ранее Лайф рассказывал, что советский и российский кинорежиссёр, народная артистка РФ Алла Сурикова была экстренно госпитализирована в больницу из-за коронавируса.