Диетолог рассказала, кому нельзя худеть после 65 лет

Пожилым людям старше 65 лет, оказывается, не всегда можно худеть с помощью диет. Всё дело в "парадоксе ожирения", который характерен для людей зрелого возраста, рассказала врач-эндокринолог Екатерина Иванникова.

"Он ["парадокс ожирения"] включает в себя определённый защитный механизм от переломов и падений для пожилых с избыточной массой тела (с индексом массы тела от 25 до 29). Ряд исследований продемонстрировал, что такие пациенты живут дольше", — отметила врач в беседе с "Газетой.ru".

Согласно данным ВОЗ, нормой считается индекс массы тела до 25, а после 30 — уже ожирение. Однако для людей старше 65 лет, а особенно старше 75 лет, потеря веса может иметь весьма опасные последствия, предупредила эндокринолог. Так, на фоне недоедания снизится мышечная и костная масса, что в конечном счёте может повлиять на снижение продолжительности жизни. По словам Иванниковой, жировая ткань помогает организму лучше сохранять витамины А, D, Е, которые положительно влияют на плотность костной ткани. Вместе с тем лишний вес увеличивает выживаемость пожилых после проведения сложных операций, заключила врач.