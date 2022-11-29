Столтенберг в очередной раз расплывчато ответил на вопрос о членстве Украины в НАТО
Столтенберг ожидает, что главы МИД стран НАТО одобрят право Украины на членство в альянсе
Двери НАТО по-прежнему открыты для Украины, но на сегодняшний день приоритетом Североатлантического альянса является сохранение единства и продолжение оказания любой помощи Киеву. Об этом заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.
"Что касается Украины, то мы заявили, что она станет членом НАТО. Я ожидаю, что союзники подтвердят эту позицию. В то же время сейчас усилия сосредоточены на поддержке Украины", — сказал он на встрече альянса в Бухаресте.
Столтенберг также добавил, что на данном этапе нельзя делать то, что могло бы подорвать единство НАТО в вопросах оказания Киеву помощи — военной, финансовой и гуманитарной.
А ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о планах НАТО усилить присутствие от Чёрного до Балтийского моря. Он также подчеркнул, что Черноморский регион имеет важное стратегическое значение для альянса.
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