Эксперт рассказал, как не стать жертвой аферистов при установке счётчиков на воду

В последнее время мошенники стали чаще пытаться проверить или установить счётчики на воду. О том, как не стать жертвой таких аферистов, рассказал гендиректор ассоциации управляющих организаций "Межрегионразвитие" Владислав Воронков.

Он напомнил, что обязанность по проверке счётчиков лежит на собственниках жилья. Чтобы не допустить неприятных ситуаций, стоит обратиться в управляющую компанию. Кроме того, разобраться в подобных случаях можно совместно с ТСЖ или жилищным кооперативом. В перечисленных организациях нужно узнать, каким образом проверить приборы учёта.

"Жилищный кодекс предусматривает, что собственники помещений в многоквартирном доме обязаны установить и использовать индивидуальные приборы учёта на холодную и горячую воду. Срок эксплуатации прописан в документах на данные приборы учёта. Сроки проверки на холодную воду — четыре года, на горячую — шесть лет", — напомнил Воронков в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Он добавил, что данные о всех приборах, которые устанавливались и проверялись, специализированные организации фиксируют в федеральную государственную систему "Аршин". Поэтому в товариществе собственников жилья могут объяснить, когда у счётчиков истекает срок службы. А в управляющей компании могут рассказать, какого подрядчика пригласить.

"Заменить прибор учёта на холодную и горячую воду в среднем обходится в 1000–1500 рублей. Проверить приборы учёта — до 1000 рублей. Опломбировка приборов учёта проводится бесплатно по требованию жилищного законодательства", — подчеркнул Воронков.