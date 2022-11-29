Роналду заявил, что именно он забил первый гол в матче с Уругваем на ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что именно его должны признать автором первого гола в ворота команды Уругвая на чемпионате мира в Катаре, пишет O Jogo.

"Касание было. Мяч коснулся меня", — передаёт издание слова форварда.

В случае с этим голом португальский полузащитник Бруну Фернандеш выполнил подачу, на неё откликнулся Роналду, однако достоверно не известно, коснулся ли он мяча. Пока же автором гола считается Фернандеш.