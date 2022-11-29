Роналду заявил, что именно он забил первый гол в матче с Уругваем на ЧМ-2022
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что именно его должны признать автором первого гола в ворота команды Уругвая на чемпионате мира в Катаре, пишет O Jogo.
"Касание было. Мяч коснулся меня", — передаёт издание слова форварда.
В случае с этим голом португальский полузащитник Бруну Фернандеш выполнил подачу, на неё откликнулся Роналду, однако достоверно не известно, коснулся ли он мяча. Пока же автором гола считается Фернандеш.
Ранее Лайф цитировал известного тренера и бывшего нападающего сборной России Сергея Юрана. Он заявил, что скорость капитана сборной Португалии Криштиану Роналду во время матча с Ганой была не на самом лучшем уровне.
ТАСС / AP / Aijaz Rahi