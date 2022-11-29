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29 ноября, 13:12

Роналду заявил, что именно он забил первый гол в матче с Уругваем на ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что именно его должны признать автором первого гола в ворота команды Уругвая на чемпионате мира в Катаре, пишет O Jogo.

"Касание было. Мяч коснулся меня", — передаёт издание слова форварда.

Роналду во время матча на ЧМ-2022 съел что-то из трусов, и этому нашлось объяснение

Роналду во время матча на ЧМ-2022 съел что-то из трусов, и этому нашлось объяснение

В случае с этим голом португальский полузащитник Бруну Фернандеш выполнил подачу, на неё откликнулся Роналду, однако достоверно не известно, коснулся ли он мяча. Пока же автором гола считается Фернандеш.

Ранее Лайф цитировал известного тренера и бывшего нападающего сборной России Сергея Юрана. Он заявил, что скорость капитана сборной Португалии Криштиану Роналду во время матча с Ганой была не на самом лучшем уровне.

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ТАСС / AP / Aijaz Rahi

Илья Суриков

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