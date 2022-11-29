Отец умершего от прививки малыша в Иркутске заявил, что врачи проигнорировали медотвод

"Это врачебная ошибка. Ребёнок родился абсолютно здоровый. У него было 9 из 10 по шкале Апгара (определяет, каким малышам нужно уделить больше врачебного внимания. — Прим. Лайфа). Мы сначала скорую вызывали. Доктор из скорой сказал, что он никаких отклонений не видит. Ребёнок не мог успокоиться ночью. Прививку делали, несмотря на медицинский отвод. Мы ходили к неврологу, за деньги, — она нам выписала отвод. Но потом мы пошли в государственную поликлинику. Невролог там посмотрела всё это заключение и сказала: "Ну я причин не вижу для медотвода", — рассказал отец мальчика.