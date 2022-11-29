Отец умершего от прививки малыша в Иркутске заявил, что врачи проигнорировали медотвод
Отец малыша, умершего в Иркутске от прививки "Пентаксимом", обвинил в трагедии врачей
Врачи детской поликлиники в Иркутске проигнорировали имевшийся медотвод у четырёхмесячного малыша, который умер от комбинированной прививки "Пентаксим", и продолжали ставить ему уколы. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказал отец ребёнка.
"Это врачебная ошибка. Ребёнок родился абсолютно здоровый. У него было 9 из 10 по шкале Апгара (определяет, каким малышам нужно уделить больше врачебного внимания. — Прим. Лайфа). Мы сначала скорую вызывали. Доктор из скорой сказал, что он никаких отклонений не видит. Ребёнок не мог успокоиться ночью. Прививку делали, несмотря на медицинский отвод. Мы ходили к неврологу, за деньги, — она нам выписала отвод. Но потом мы пошли в государственную поликлинику. Невролог там посмотрела всё это заключение и сказала: "Ну я причин не вижу для медотвода", — рассказал отец мальчика.
В итоге ребёнку сделали укол "Пентаксимом" и после прописали успокоительное "Фенибут", однако оно не помогло малышу, который после прививки начал сильно плакать. Приехавшие врачи не обнаружили каких-либо отклонений и сказали, что ребёнок здоров, несмотря на то что ему становилось только хуже.
Как сообщал Лайф, четырёхмесячный мальчик скончался после комбинированной прививки, которую ему сделали 24 ноября. Сперва ничего не предвещало беды, однако уже спустя два дня состояние ребёнка ухудшилось.
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