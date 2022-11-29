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29 ноября, 12:56

Стоматолог предостерегла от использования деревянных зубочисток

Стоматолог Бойцова: Использование деревянных зубочисток может привести к гниению

Просто чистить зубы утром и вечером недостаточно для поддержания их здорового вида. Как правильно ухаживать за полостью рта, рассказала стоматолог Евгения Бойцова в беседе с "Газетой.ru". Вместе с тем врач предостерегла от использования деревянных зубочисток и посоветовала заменить их на зубную нить.

Во-первых, следует дважды в день пользоваться ирригатором: утром и вечером — после приёма пищи и чистки зубов. Это устройство очищает контакты между зубами и производит гидромассаж дёсен, что способствует улучшению кровоснабжения и снижает риски развития заболеваний пародонта, объяснила врач. А чтобы очистить межзубные промежутки, следует использовать флоссы и зубные нити, они помогут предотвратить развитие контактного кариеса в этих местах.

"Строго противопоказано, кроме того, использовать деревянные зубочистки. При очищении ими еды между зубами кусочек зубочистки часто отламывается и остаётся в десне. Это приводит к гниению и ещё большему развитию патологических процессов. Вместо этого используйте вышеупомянутые зубную нить и ирригатор", — подчеркнула Бойцова.

Забота о зубах — это и правильный рацион. Для самоочищения полости рта рекомендуется употреблять больше твёрдых продуктов, включая морковь, яблоко и грушу. Стоматолог также напомнила о важности постоянно восполнять дефицит калия, магния и фтора. Дело в том, что недостаток этих важных для зубов витаминов проявляется в виде нарушения структуры эмали.

Ещё важно подобрать правильные средства гигиены. Так, зубная щётка и паста должны соответствовать особенностям полости рта и эмали зубов. Чтобы не ошибиться, можно обратиться за помощью к лечащему врачу. В заключение Бойцова напомнила, что к стоматологу нужно обращаться раз в полгода для профилактического осмотра.

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Светлана Оперук
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