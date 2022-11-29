Врач рассказал, можно ли заразиться менингитом через посылку после вспышки на складе Ozon

"Если в посылки засовывать нос или облизывать, то, наверное, можно [заразиться]. Дело в том, что мы не знаем, как вели себя эти сотрудники: они руками трогают эти посылки, руки потом в рот тянут, возможно, в носу ковыряют. Занести [в организм] менингококк через посылки, в принципе, можно, если на них остался микроорганизм с соплями, которые начихали и накашляли", — пояснил специалист в беседе с Лайфом.