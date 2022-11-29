Врач рассказал, можно ли заразиться менингитом через посылку после вспышки на складе Ozon
Врач Звонков посоветовал дезинфицировать посылки с Ozon, чтобы не заразиться менингитом
Врач-терапевт Андрей Звонков, комментируя новость о вспышке менингита среди сотрудников склада Ozon в Подмосковье, оценил вероятность подхватить болезнь через посылку.
"Если в посылки засовывать нос или облизывать, то, наверное, можно [заразиться]. Дело в том, что мы не знаем, как вели себя эти сотрудники: они руками трогают эти посылки, руки потом в рот тянут, возможно, в носу ковыряют. Занести [в организм] менингококк через посылки, в принципе, можно, если на них остался микроорганизм с соплями, которые начихали и накашляли", — пояснил специалист в беседе с Лайфом.
Менингококки, по словам врача, спокойно могут продержаться несколько дней при температуре 20–25 градусов и влажности 60–70%. Однако, к счастью, эти бактерии неустойчивы во внешней среде. Они быстро гибнут при сухом воздухе, воздействии ультрафиолета и дезинфицирующих средств, поэтому важно не забывать обрабатывать антисептиками, в частности, полученные посылки, резюмировал наш собеседник.
Напомним, что в Подмосковье сотрудники склада Ozon массово заболели менингитом. Известно, что заболевшие работники жили в одном общежитии. Ситуацию на контроль взял региональный Роспотребнадзор.
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