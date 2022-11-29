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29 ноября, 12:42

Песков: В Кремле не обсуждали возвращение смертной казни

В Кремле не обсуждался вопрос о возвращении смертной казни. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина о том, что сейчас нет законодательных условий для возвращения такой меры наказания и что этот вопрос не стоит.

"У нас не было обсуждений этого вопроса", — приводит слова Пескова ТАСС.

В Кремле не ведут дискуссий о снятии моратория на смертную казнь

В Кремле не ведут дискуссий о снятии моратория на смертную казнь

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что имеющиеся сегодня проблемы никак не могут оправдать поверхностный и обвинительный подход в работе судов и органов следствия.

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Getty Images / Sefa Karacan

Варвара Романова

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