Песков: В Кремле не обсуждали возвращение смертной казни

В Кремле не обсуждался вопрос о возвращении смертной казни. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина о том, что сейчас нет законодательных условий для возвращения такой меры наказания и что этот вопрос не стоит.