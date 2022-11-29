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Опубликовано 29 ноября 2022, 12:58

Студентки из Челябинска записали "звуковые письма" российским военным, участвующим в СВО

Студенты Южно-Уральского института искусств им. П.И. Чайковского (ЮУрГИИ) в Челябинске записали "звуковые письма" российским солдатам, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

Студентки из Челябинска записали "звуковые письма" российским военным, участвующим в СВО. VK / Видео Ura.ru

"Скоро письма студентов будут читать те, кто находится на передовой. А пока голосами будущих актёров звучат размышления молодёжи о войне и мире, беззаботности и страхе", — отметили в ЮУрГИИ в беседе с Ura.ru.

В посланиях обучающиеся поблагодарили военных за самоотверженность, а также пожелали вернуться домой живыми и здоровыми.

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Ранее Лайф писал, что трогательное письмо школьницы из Дагестана вызвало овации среди участников спецоперации. Девочка считает службу солдат очень трудной, но важной.

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VK / Видео Ura.ru

Никита Осипов
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