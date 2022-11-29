На Западе вновь задумались над поставками истребителей на Украину

Главы стран – участниц НАТО вернулись к рассмотрению идеи о предоставлении Украине истребителей МиГ-29 и F16. Об этом сообщил отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.

"Лидеры в столицах НАТО также возвращаются к идее, которую отвергли в первые дни войны: предоставить либо истребители советской эпохи МиГ-29 (поляки предложили передать их украинцам), либо даже излишки американских F16, простых в освоении многоцелевых истребителей", — говорится в публикации.

Указывается, что Украина, просящая закрыть небо над страной, с большей вероятностью получит систему ПВО "Железный купол", батареи ЗРК Patriot и тактические истребители. По словам Ставридиса, российские войска имеют над Украиной преимущество в воздухе. К тому же у РФ больше военно-воздушных сил, получивших значительный боевой опыт в Сирии. В этой связи, подчеркнул обозреватель, Запад должен передать Киеву оружие, необходимое для закрытия неба.