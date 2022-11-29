На Западе вновь задумались над поставками истребителей на Украину
Bloomberg: НАТО продолжает рассматривать идею о поставке Киеву истребителей МиГ-29 и F16
Главы стран – участниц НАТО вернулись к рассмотрению идеи о предоставлении Украине истребителей МиГ-29 и F16. Об этом сообщил отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.
"Лидеры в столицах НАТО также возвращаются к идее, которую отвергли в первые дни войны: предоставить либо истребители советской эпохи МиГ-29 (поляки предложили передать их украинцам), либо даже излишки американских F16, простых в освоении многоцелевых истребителей", — говорится в публикации.
Указывается, что Украина, просящая закрыть небо над страной, с большей вероятностью получит систему ПВО "Железный купол", батареи ЗРК Patriot и тактические истребители. По словам Ставридиса, российские войска имеют над Украиной преимущество в воздухе. К тому же у РФ больше военно-воздушных сил, получивших значительный боевой опыт в Сирии. В этой связи, подчеркнул обозреватель, Запад должен передать Киеву оружие, необходимое для закрытия неба.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал колоссальным эффект от ракетных ударов России по Украине. По его словам, удары ВС РФ наносят значительный ущерб.
Wikipedia / Julian Herzog