Врач дала советы, как восстановить слизистую носа после болезни
Оториноларинголог Новожилова рекомендовала здоровый сон для восстановления слизистой носа
Укрепление иммунитета и правильный микроклимат в помещении могут помочь в восстановлении слизистой носа после болезни. Об этом рассказала Лайфу оториноларинголог медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Елена Новожилова.
Медик рекомендовала для правильного восстановления закаливание, прогулки, а также ночной сон продолжительностью более семи часов. Также важно отказаться от вредных привычек и лечить очаги хронической инфекции — синусит, искривление перегородки носа и полипы полости носа.
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По словам врача, также необходимо обращать внимание на обстановку в помещении. Его нужно вовремя проветривать и поддерживать необходимую влажность.
Новожилова также посоветовала стимулировать кровообращение носа с помощью кремов, гелей и масляных травяных экстрактов для назального применения. Эффективно помогают и спреи с морской водой с декспантенолом и бактериальными лизатами.
Ранее Лайф сообщал, что зависимость от капель для носа может вызвать хронический насморк. Это нередкое явление, которое развивается из-за высокой частоты и большой длительности использования препарата.
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