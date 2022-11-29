Врач дала советы, как восстановить слизистую носа после болезни

Укрепление иммунитета и правильный микроклимат в помещении могут помочь в восстановлении слизистой носа после болезни. Об этом рассказала Лайфу оториноларинголог медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Елена Новожилова.

Медик рекомендовала для правильного восстановления закаливание, прогулки, а также ночной сон продолжительностью более семи часов. Также важно отказаться от вредных привычек и лечить очаги хронической инфекции — синусит, искривление перегородки носа и полипы полости носа.

По словам врача, также необходимо обращать внимание на обстановку в помещении. Его нужно вовремя проветривать и поддерживать необходимую влажность.

Новожилова также посоветовала стимулировать кровообращение носа с помощью кремов, гелей и масляных травяных экстрактов для назального применения. Эффективно помогают и спреи с морской водой с декспантенолом и бактериальными лизатами.