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29 ноября, 14:32

Сотрудники зоопарка Канзаса сняли трогательное видео воссоединения шимпанзе с детёнышем

Момент воссоединения шимпанзе с детёнышем сняли на видео сотрудники зоопарка Канзаса. Трогательные кадры уже распространились в Сети.

Момент встречи шимпанзе с детёнышем в зоопарке Канзаса, США. Видео © Telegram / Дневник Лауры Д

Обезьяна перенесла сложные роды. Дело в том, что у малыша появились проблемы с дыханием, поэтому его вынужденно забрали у мамы. Ветеринары несколько дней наблюдали за детёнышем. На кадрах видно, как мама-шимпанзе прижала к себе малыша, как только увидела его, шевелящегося в пледе.

В иркутской зоогалерее шиба-ину стала приёмной мамой для маленького леопарда Мао

В иркутской зоогалерее шиба-ину стала приёмной мамой для маленького леопарда Мао

Ранее сообщалось, что собака стала приёмной мамой льву и вожаком для двух тигриц в иркутском зоопарке. Причём именно лабрадор наводит порядок среди больших кошек. Удивительно видеть, как гордые хищники пытаются осторожно поднять лапу на собаку, но тут же получают по усатой морде.

Обложка ©

Telegram / Дневник Лауры Д

Светлана Оперук
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