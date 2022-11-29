Сотрудники зоопарка Канзаса сняли трогательное видео воссоединения шимпанзе с детёнышем
Момент воссоединения шимпанзе с детёнышем сняли на видео сотрудники зоопарка Канзаса. Трогательные кадры уже распространились в Сети.
Момент встречи шимпанзе с детёнышем в зоопарке Канзаса, США. Видео © Telegram / Дневник Лауры Д
Обезьяна перенесла сложные роды. Дело в том, что у малыша появились проблемы с дыханием, поэтому его вынужденно забрали у мамы. Ветеринары несколько дней наблюдали за детёнышем. На кадрах видно, как мама-шимпанзе прижала к себе малыша, как только увидела его, шевелящегося в пледе.
Ранее сообщалось, что собака стала приёмной мамой льву и вожаком для двух тигриц в иркутском зоопарке. Причём именно лабрадор наводит порядок среди больших кошек. Удивительно видеть, как гордые хищники пытаются осторожно поднять лапу на собаку, но тут же получают по усатой морде.
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