Сотрудники зоопарка Канзаса сняли трогательное видео воссоединения шимпанзе с детёнышем

Обезьяна перенесла сложные роды. Дело в том, что у малыша появились проблемы с дыханием, поэтому его вынужденно забрали у мамы. Ветеринары несколько дней наблюдали за детёнышем. На кадрах видно, как мама-шимпанзе прижала к себе малыша, как только увидела его, шевелящегося в пледе.