Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 ноября, 14:26

В России в скором времени подорожает шоколад

Экономист Мога сообщила о грядущем повышении цен на шоколад во всём мире

Из-за коронавируса, западных санкций и сокращения урожая какао в этом году ожидается рост мировых цен на шоколад. При этом благодаря новым правилам качество этого продукта повысится. Об этом Лайфу рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Ирина Мога.

Она отметила, что около 70% мирового экспорта какао-бобов приходится всего на три африканские страны: Кот-д'Ивуар, Гану и Нигерию. При этом они связаны соглашением, которое лимитирует нижнюю планку отпускной цены на сырьё.

"Россия в прошлом году вошла в десятку крупнейших экспортёров шоколада в мире, причём увеличение является долгосрочным трендом, основанным на прочных внешнеторговых отношениях с Китаем и странами ЕАЭС, а также появлением новых направлений экспорта (страны Ближнего Востока, Сербия, Бразилия). В России функционирует 129 предприятий – производителей шоколада, с разной степенью успеха справляющихся с переходом на отечественное оборудование", — сказала эксперт.

В этом году в России наблюдалось сокращение ассортимента шоколадной продукции, но внутреннее потребление таких сладостей стабильно растёт на 1–3% в год.

Россиянам раскрыли, как ушлые продавцы манипулируют ценами перед "чёрной пятницей"

Россиянам раскрыли, как ушлые продавцы манипулируют ценами перед "чёрной пятницей"

По словам экономиста, для улучшения качества шоколада 25 ноября Совет Евразийской экономической комиссии установил единые требования к этому продукту на территории ЕАЭС. Так, он должен содержать не менее 35% общего сухого остатка какао, в том числе не менее 18% масла какао. Запрещено использовать ароматизаторы, имитирующие вкус и аромат шоколада.

Эксперт считает, что после ажиотажного спроса на шоколадную продукцию в преддверии новогодних праздников в начале 2023 года цены на шоколад стабилизируются, даже с учётом импортных ограничений.

Ранее Лайф писал о том, что максимальное удовольствие при поедании шоколада можно получить, если тщательно растворять маленькие кусочки во рту.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров