В России в скором времени подорожает шоколад

Из-за коронавируса, западных санкций и сокращения урожая какао в этом году ожидается рост мировых цен на шоколад. При этом благодаря новым правилам качество этого продукта повысится. Об этом Лайфу рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Ирина Мога.

Она отметила, что около 70% мирового экспорта какао-бобов приходится всего на три африканские страны: Кот-д'Ивуар, Гану и Нигерию. При этом они связаны соглашением, которое лимитирует нижнюю планку отпускной цены на сырьё.

"Россия в прошлом году вошла в десятку крупнейших экспортёров шоколада в мире, причём увеличение является долгосрочным трендом, основанным на прочных внешнеторговых отношениях с Китаем и странами ЕАЭС, а также появлением новых направлений экспорта (страны Ближнего Востока, Сербия, Бразилия). В России функционирует 129 предприятий – производителей шоколада, с разной степенью успеха справляющихся с переходом на отечественное оборудование", — сказала эксперт.

В этом году в России наблюдалось сокращение ассортимента шоколадной продукции, но внутреннее потребление таких сладостей стабильно растёт на 1–3% в год.

По словам экономиста, для улучшения качества шоколада 25 ноября Совет Евразийской экономической комиссии установил единые требования к этому продукту на территории ЕАЭС. Так, он должен содержать не менее 35% общего сухого остатка какао, в том числе не менее 18% масла какао. Запрещено использовать ароматизаторы, имитирующие вкус и аромат шоколада.

Эксперт считает, что после ажиотажного спроса на шоколадную продукцию в преддверии новогодних праздников в начале 2023 года цены на шоколад стабилизируются, даже с учётом импортных ограничений.