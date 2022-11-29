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29 ноября, 14:24

Рябков заявил, что ему неизвестно про экстренную линию "деконфликтинга" с США по Украине

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ему ничего не известно о так называемой линии деконфликтинга между Москвой и Вашингтоном по Украине. Так он прокомментировал сообщение агентства Reuters о том, что США якобы с февраля этого года один раз задействовали военную горячую линию с российской стороной.

"Мне неизвестно ни о каком канале деконфликтинга [с США] применительно к происходящему на Украине, вообще неизвестно", — сказал журналистам Рябков в кулуарах Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.

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VK / МИД России

Наталья Исакова

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