Рябков заявил, что ему неизвестно про экстренную линию "деконфликтинга" с США по Украине
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ему ничего не известно о так называемой линии деконфликтинга между Москвой и Вашингтоном по Украине. Так он прокомментировал сообщение агентства Reuters о том, что США якобы с февраля этого года один раз задействовали военную горячую линию с российской стороной.
"Мне неизвестно ни о каком канале деконфликтинга [с США] применительно к происходящему на Украине, вообще неизвестно", — сказал журналистам Рябков в кулуарах Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Пентагона Ллойд Остин назвал впечатляющим российское вооружение и заметил, что Украину в этой связи ждёт "суровая зима".
VK / МИД России