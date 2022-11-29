Илон Маск поднял цены на связь Starlink для украинцев

Так, стоимость спутникового интернета для частных лиц выросла с 60 до 75 долларов в месяц, а терминал и антенна теперь стоят не 500, а 700 долларов. Новые расценки будут действовать с 29 декабря. К слову, в других странах также поднялась стоимость услуг компании Маска.