Илон Маск поднял цены на связь Starlink для украинцев
Компания Starlink американского предпринимателя Илона Маска повысила тарифы для жителей Украины. Соответствующие письма начали приходить абонентам, сообщает украинский телеканал "Прямой".
Так, стоимость спутникового интернета для частных лиц выросла с 60 до 75 долларов в месяц, а терминал и антенна теперь стоят не 500, а 700 долларов. Новые расценки будут действовать с 29 декабря. К слову, в других странах также поднялась стоимость услуг компании Маска.
В середине октября Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Он сказал, что последовал совету экс-посла в ФРГ Андрея Мельника, который обматерил его после слов о сохранении Крыма в составе России. Однако вскоре Маск сообщил, что передумал и продолжит поддерживать бесплатную работу Starlink на Украине. Позже он раскрыл, что оплачивает работу более чем половины терминалов.
Getty Images / Dimitrios Kambouris