ВСУ обстреляли Шебекино и два села в Белгородской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино, а также сёла Муром и Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Есть незначительные повреждения в нескольких частных домовладениях. В Новой Таволжанке повреждена кровля на одном из предприятий", — написал Гладков.

Кроме того, в результате обстрела повреждён газопровод и линия электропередачи. Сейчас специалисты устраняют все неисправности, продолжается подомовой обход территории.