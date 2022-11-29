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29 ноября, 14:01

ВСУ обстреляли Шебекино и два села в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ города Шебекино и двух сёл

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино, а также сёла Муром и Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Есть незначительные повреждения в нескольких частных домовладениях. В Новой Таволжанке повреждена кровля на одном из предприятий", — написал Гладков.

Кроме того, в результате обстрела повреждён газопровод и линия электропередачи. Сейчас специалисты устраняют все неисправности, продолжается подомовой обход территории.

Часть жителей Шебекина осталась без света и воды после обстрела со стороны Украины

Часть жителей Шебекина осталась без света и воды после обстрела со стороны Украины

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Курской области, в результате чего было частично нарушено энергоснабжение населённого пункта.

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Getty Images / Leon Klein

Артур Белкин

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