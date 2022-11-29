Франция поставила Украине четыре реактивные системы залпового огня

На Украину прибыли четыре реактивные системы залпового огня LRU из Франции. Об этом в "Твиттере" сообщил глава Минобороны Незалежной Алексей Резников.

"LRU из Франции прибыли на Украину. ВСУ теперь ещё мощнее для сдерживания и уничтожения врага", — написал министр.

Резников подчеркнул, что поставка РСЗО демонстрирует результат дружеских отношений президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона.