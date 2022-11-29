Франция поставила Украине четыре реактивные системы залпового огня
Глава Минобороны Украины Резников заявил о прибытии в страну французских РСЗО LRU
На Украину прибыли четыре реактивные системы залпового огня LRU из Франции. Об этом в "Твиттере" сообщил глава Минобороны Незалежной Алексей Резников.
"LRU из Франции прибыли на Украину. ВСУ теперь ещё мощнее для сдерживания и уничтожения врага", — написал министр.
Резников подчеркнул, что поставка РСЗО демонстрирует результат дружеских отношений президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона.
Ранее глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что ряд стран отказались продавать Украине оружие. По его мнению, руководство этих государств поступило так "по политическим мотивам".
ТАСС / imago images / Björn Trotzki