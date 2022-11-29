Минюст РФ включил французскую НПО Open Press в список нежелательных

Минюст РФ включил французскую Open Press ("Свободная пресса")* в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной в нашей стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"29 ноября 2022 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена <...> иностранная неправительственная организация "Свободная пресса" (Open Press), Французская Республика", — говорится в сообщении Министерства юстиции РФ.

Кроме того, в список включены благотворительный фонд "Возрождение"* Владимира Мунтяна (Украина), религиозная организация "Всеукраинский духовный центр Возрождение"*, (Украина) и международный научный центр имени Вудро Вильсона* (США). Такое решение было принято в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".

Ранее Лайф рассказывал, что Госдума приняла в III чтении закон о борьбе с иностранным вмешательством. Документом в том числе приравнивается к причиняющей вред здоровью и развитию детей информационная продукция, созданная иноагентом для несовершеннолетних.