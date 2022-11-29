В НАТО признали, что за подрывом Крымского моста стоит Украина

Аналитики НАТО признали, что подрыв Крымского моста и другие атаки на полуострове были совершены Киевом. Статья под названием "Ядерное принуждение России на Украине", написанная военными экспертами альянса Пьером де Дрези и Андреа Джилли, была опубликована на сайте военного блока.

"Мы знаем, что Украина уже использовала военную силу против целей в Крыму, включая атаки дронов на авиабазу и разрушительный удар по мосту через Керченский пролив, за который никто не взял ответственность", — говорится в материале.