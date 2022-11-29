В НАТО признали, что за подрывом Крымского моста стоит Украина
Аналитики НАТО: За подрывом Крымского моста и другими атаками на полуострове стоит Украина
Аналитики НАТО признали, что подрыв Крымского моста и другие атаки на полуострове были совершены Киевом. Статья под названием "Ядерное принуждение России на Украине", написанная военными экспертами альянса Пьером де Дрези и Андреа Джилли, была опубликована на сайте военного блока.
"Мы знаем, что Украина уже использовала военную силу против целей в Крыму, включая атаки дронов на авиабазу и разрушительный удар по мосту через Керченский пролив, за который никто не взял ответственность", — говорится в материале.
Аналитики альянса также считают, что нельзя недооценивать "историческую роль, которую РФ отводит военно-морской базе в Севастополе как базе Черноморского флота" и "стратегического внимания Москвы к Крыму". В противном случае ситуация может обернуться просчётом Запада и киевских властей, что способствует повышению ядерных рисков. Параллельно с этим эксперты признают, что предсказать развитие событий вокруг Крыма в настоящее время невозможно.
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Ранее стало известно, что на Крымском мосту снова открыли движение автомобильного транспорта, приостановленное на время выполнения ремонтных работ. Напомним, 8 октября на объекте, который соединяет Крым с материковой частью России, произошёл теракт, в ходе которого на дорожном полотне подорвался начинённый взрывчаткой грузовик. Из-за происшествия были повреждены пролёты конструкции.
ТАСС / ФДА "Росавтодор"