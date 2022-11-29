Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 ноября, 13:35

В НАТО признали, что за подрывом Крымского моста стоит Украина

Аналитики НАТО: За подрывом Крымского моста и другими атаками на полуострове стоит Украина

Аналитики НАТО признали, что подрыв Крымского моста и другие атаки на полуострове были совершены Киевом. Статья под названием "Ядерное принуждение России на Украине", написанная военными экспертами альянса Пьером де Дрези и Андреа Джилли, была опубликована на сайте военного блока.

"Мы знаем, что Украина уже использовала военную силу против целей в Крыму, включая атаки дронов на авиабазу и разрушительный удар по мосту через Керченский пролив, за который никто не взял ответственность", — говорится в материале.

Аналитики альянса также считают, что нельзя недооценивать "историческую роль, которую РФ отводит военно-морской базе в Севастополе как базе Черноморского флота" и "стратегического внимания Москвы к Крыму". В противном случае ситуация может обернуться просчётом Запада и киевских властей, что способствует повышению ядерных рисков. Параллельно с этим эксперты признают, что предсказать развитие событий вокруг Крыма в настоящее время невозможно.

"Мы такого не заказывали": Зеленский попытался опровергнуть причастность к теракту на Крымском мосту

"Мы такого не заказывали": Зеленский попытался опровергнуть причастность к теракту на Крымском мосту

Ранее стало известно, что на Крымском мосту снова открыли движение автомобильного транспорта, приостановленное на время выполнения ремонтных работ. Напомним, 8 октября на объекте, который соединяет Крым с материковой частью России, произошёл теракт, в ходе которого на дорожном полотне подорвался начинённый взрывчаткой грузовик. Из-за происшествия были повреждены пролёты конструкции.

Обложка ©

ТАСС / ФДА "Росавтодор"

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров