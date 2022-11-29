МВД опровергло информацию о нехватке техники для выпуска новых паспортов

Информация о том, что в России наблюдается дефицит оргтехники, который может привести к нарушению процесса выпуска паспортов граждан РФ, является недействительной. Об этом говорится в сообщении пресс-центра МВД страны.

"В настоящее время подразделения по вопросам миграции МВД России обеспечены оргтехникой в полном объёме, работа по выдаче паспортов проводится в плановом режиме. МВД России просит представителей СМИ воздерживаться от некорректной интерпретации заявлений и высказываний должностных лиц ведомства, обращаться за комментариями в пресс-центр министерства", — говорится в сообщении.