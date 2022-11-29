МВД опровергло информацию о нехватке техники для выпуска новых паспортов
Информация о том, что в России наблюдается дефицит оргтехники, который может привести к нарушению процесса выпуска паспортов граждан РФ, является недействительной. Об этом говорится в сообщении пресс-центра МВД страны.
"В настоящее время подразделения по вопросам миграции МВД России обеспечены оргтехникой в полном объёме, работа по выдаче паспортов проводится в плановом режиме. МВД России просит представителей СМИ воздерживаться от некорректной интерпретации заявлений и высказываний должностных лиц ведомства, обращаться за комментариями в пресс-центр министерства", — говорится в сообщении.
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Ранее Лайф рассказывал, что обладателями российских паспортов стали более 80 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей после вхождения данных регионов в состав РФ.
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