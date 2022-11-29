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29 ноября, 13:19

В карьере по производству щебня под Челябинском прогремел взрыв

В посёлке Новосинеглазово Челябинской области произошёл мощный взрыв в карьере по производству щебня. На месте поднимается огромный столб чёрного дыма — его сняли на видео очевидцы.

В карьере по производству щебня под Челябинском прогремел взрыв. Видео © LIFE / VK / Ivan Danchinov

В пресс-службе регионального МЧС рассказали Лайфу, что в Старосмолинском карьере при производственной добыче щебня проводился подрыв породы. Количество взрывчатых веществ заложили больше, чем обычно, из-за замёрзшего грунта. Сейчас предприятие работает в штатном режиме, в результате инцидента никто не пострадал.

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Ранее Лайф писал, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошёл взрыв на газозаправочной станции, момент ЧП попал на видео. В МЧС заявили, что причиной аварии стала разгерметизация объекта.

Обложка ©

LIFE

Наталья Исакова

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