В карьере по производству щебня под Челябинском прогремел взрыв
В посёлке Новосинеглазово Челябинской области произошёл мощный взрыв в карьере по производству щебня. На месте поднимается огромный столб чёрного дыма — его сняли на видео очевидцы.
В карьере по производству щебня под Челябинском прогремел взрыв. Видео © LIFE / VK / Ivan Danchinov
В пресс-службе регионального МЧС рассказали Лайфу, что в Старосмолинском карьере при производственной добыче щебня проводился подрыв породы. Количество взрывчатых веществ заложили больше, чем обычно, из-за замёрзшего грунта. Сейчас предприятие работает в штатном режиме, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее Лайф писал, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошёл взрыв на газозаправочной станции, момент ЧП попал на видео. В МЧС заявили, что причиной аварии стала разгерметизация объекта.
LIFE