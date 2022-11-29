В Петербурге до конца года привьют от бешенства 40% домашних собак за счёт бюджета
В Санкт-Петербурге до конца года за счёт средств городского бюджета привьют от бешенства 40% домашних собак. Как заявил руководитель Управления ветеринарии Северной столицы Юрий Андреев, ранее произошёл сбой в поставках вакцин, но сейчас запаса препаратов достаточно для проведения бесплатной прививочной кампании.
"Не так давно были вопросы по поливалентным вакцинам, речь шла о препаратах, которые используются для вакцинации собак в рамках государственной услуги. Да, действительно, был очень небольшой, кратковременный сбой, который удалось преодолеть нам в Государственной ветеринарной службе", — приводит его слова газета "Петербургский дневник".
Андреев добавил, что на данный момент в РФ разрабатываются ветеринарные препараты, но не всё необходимое удалось полностью заместить, например вакцины. При этом запас лекарств в Госветслужбе имеется, подчеркнул эксперт.
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ТАСС / Сергей Ермохин