В Петербурге до конца года привьют от бешенства 40% домашних собак за счёт бюджета

В Санкт-Петербурге до конца года за счёт средств городского бюджета привьют от бешенства 40% домашних собак. Как заявил руководитель Управления ветеринарии Северной столицы Юрий Андреев, ранее произошёл сбой в поставках вакцин, но сейчас запаса препаратов достаточно для проведения бесплатной прививочной кампании.

"Не так давно были вопросы по поливалентным вакцинам, речь шла о препаратах, которые используются для вакцинации собак в рамках государственной услуги. Да, действительно, был очень небольшой, кратковременный сбой, который удалось преодолеть нам в Государственной ветеринарной службе", — приводит его слова газета "Петербургский дневник".

Андреев добавил, что на данный момент в РФ разрабатываются ветеринарные препараты, но не всё необходимое удалось полностью заместить, например вакцины. При этом запас лекарств в Госветслужбе имеется, подчеркнул эксперт.