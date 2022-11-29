В Литве передумали запрещать певице Лободе въезд в страну
В МИД Литвы заявили, что не будут включать Лободу в список нежелательных лиц
Власти Литвы не будут включать певицу Светлану Лободу в список нежелательных лиц и запрещать ей въезд в страну, так как для этого нет каких-либо законных оснований. Об этом заявила пресс-секретарь главы МИД Литвы Паулина Левицкайте в беседе с журналистами.
"Детальный анализ фактов показал, что правового основания или объективных данных, которые указывали бы на возможность включения Лободы в список нежелательных в Литве лиц, не обнаружено", — подчеркнула Левицкайте.
Напомним, ранее Лайф рассказывал, что власти Литвы включили украинскую певицу Светлану Лободу в список нежелательных в стране лиц и запретили ей посещать республику.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев