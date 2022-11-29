В Литве передумали запрещать певице Лободе въезд в страну

Власти Литвы не будут включать певицу Светлану Лободу в список нежелательных лиц и запрещать ей въезд в страну, так как для этого нет каких-либо законных оснований. Об этом заявила пресс-секретарь главы МИД Литвы Паулина Левицкайте в беседе с журналистами.