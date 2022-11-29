Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 ноября, 13:16

В Литве передумали запрещать певице Лободе въезд в страну

В МИД Литвы заявили, что не будут включать Лободу в список нежелательных лиц

Власти Литвы не будут включать певицу Светлану Лободу в список нежелательных лиц и запрещать ей въезд в страну, так как для этого нет каких-либо законных оснований. Об этом заявила пресс-секретарь главы МИД Литвы Паулина Левицкайте в беседе с журналистами.

"Детальный анализ фактов показал, что правового основания или объективных данных, которые указывали бы на возможность включения Лободы в список нежелательных в Литве лиц, не обнаружено", — подчеркнула Левицкайте.

Лободе грозит коллективный иск из-за отказа вернуть деньги за билеты на концерт в Иркутске

Лободе грозит коллективный иск из-за отказа вернуть деньги за билеты на концерт в Иркутске

Напомним, ранее Лайф рассказывал, что власти Литвы включили украинскую певицу Светлану Лободу в список нежелательных в стране лиц и запретили ей посещать республику.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров