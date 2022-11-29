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29 ноября, 13:15

Назван виновник, которому европейская часть России обязана январским холодом

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: Аномальные морозы в России наступили на два месяца раньше

<p>Кадр из фильма-сказки Александра Роу "Морозко" (1964) / © <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/46701/stills/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a></p>

Кадр из фильма-сказки Александра Роу "Морозко" (1964) / © "Кинопоиск"

Погода в российских регионах в ближайшее время будет опережать климатическое развитие на два месяца. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с изданием Ura.ru. Причём по большей части температура будет соответствовать самому холодному периоду года — а именно шестой пятидневке января.

"Погода в России будет опережать климатическое развитие на два месяца", — говорит метеоролог.

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Нынешний антициклон, по словам Вильфанда, сформировался на территории Западной Сибири. Осадков он не предполагает, но морозы будут стоять по-настоящему зимние. На Урале термометры опустятся на 8–10 градусов ниже нормы. В Алтайском крае, а также Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях будет на 16 градусов холоднее нормы. Москвичам синоптики также прогнозируют зимнюю погоду и похолодание — на 4–5 градусов ниже нормы.

Вильфанд отметил, что мощность антициклона поменяла направление воздушных масс, распространяя холод на европейскую территорию России.

"Это так называемый восточный процесс — метеорологический термин. Обычно воздушные массы переносятся с запада на восток, а в такой ситуации, когда антициклон наблюдается на азиатской части, бывают случаи, когда гребень высокого давления распространяется с востока на запад, а затем переваливает через Уральский хребет и распространяет влияние в центре Европейской России", — рассказал он.

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Ранее Лайф писал, что жителям Москвы и Подмосковья пообещали погоду как в стихах Пушкина. Со среды в Московском регионе ожидается 6–9 градусов мороза днём и 10–15 градусов мороза ночью. Такой температурный фон соответствует самому холодному периоду зимы по климату, однако погода будет солнечной и безветренной.

Марина Калегина
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