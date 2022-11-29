Объём госдолга России вопреки санкциям сократился на четверть

Объём внешних долговых обязательств России за девять месяцев уходящего года сократился более чем на четверть. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства во вторник. По его словам, это свидетельствует о том, что санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на макроэкономическую стабильность.

Вместе с тем, по данным главы кабмина, доходы бюджета за период с января по сентябрь 2022 года увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Отмечу отдельно, что объём государственного внешнего долга за отчётный период был сокращён более чем на четверть, что снижает зависимость от иностранного капитала, обеспечивает сбалансированность бюджетной системы", — проинформировал Мишустин.