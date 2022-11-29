Объём госдолга России вопреки санкциям сократился на четверть
Премьер-министр Мишустин сообщил о снижении госдолга на четверть впервые за девять месяцев 2022 года
Объём внешних долговых обязательств России за девять месяцев уходящего года сократился более чем на четверть. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства во вторник. По его словам, это свидетельствует о том, что санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на макроэкономическую стабильность.
Вместе с тем, по данным главы кабмина, доходы бюджета за период с января по сентябрь 2022 года увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Отмечу отдельно, что объём государственного внешнего долга за отчётный период был сокращён более чем на четверть, что снижает зависимость от иностранного капитала, обеспечивает сбалансированность бюджетной системы", — проинформировал Мишустин.
Ранее МВФ заявил о стабилизации российской экономики вопреки санкциям. Гораздо более слабое, чем планировали на Западе, снижение российского ВВП регулятор объясняет значительной ролью государства в экономике, ростом рубля и перераспределением объёмов нефти, которые выпали вследствие санкций, в пользу других стран. При этом в МВФ считают, что последствия санкций со временем накопятся и станут ощутимее для российской экономики.
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