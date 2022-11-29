Житель Подмосковья едва не умер в попытках заглушить боль таблетками

В больницу имени профессора Розанова в Московской области госпитализировали молодого человека, который за три дня выпил 40 таблеток обезболивающих препаратов. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Выяснилось, что незадолго до этого парню удалили зуб. Он начал пить таблетки, чтобы снизить боль. После этого его стал беспокоить живот, однако он продолжил принимать противовоспалительные обезболивающие лекарства.

Заведующий хирургическим отделением больницы № 1 Артём Косов рассказал, что жизнь молодого человека оказалась "на тоненькой ниточке": из-за анальгетиков в двенадцатиперстной кишке пациента возникла острая язва, которая разрушила кровеносный сосуд, это привело к массивному язвенному кровотечению.

"Критическая кровопотеря со снижением уровня гемоглобина до 40 г/л (при норме 140–160 г/л) потребовала экстренной госпитализации в отделение реанимации, переливания большого объёма донорской эритроцитарной массы и плазмы", — заявил медик.

Кровотечение остановили эндоскопическим путём, язву обкололи специальным раствором и клипировали сосуд, это позволило избежать открытой операции со вскрытием просвета кишки и прошиванием язвы. На данный момент состояние молодого человека стабилизировалось, его выписали из больницы.