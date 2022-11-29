Рябков заявил, что США при подготовке комиссии по ДСНВ не считались с приоритетами РФ

Вашингтон не хотел считаться с приоритетами Москвы в ходе подготовки заседания двусторонней консультативной комиссии по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Так замглавы МИД РФ Сергей Рябков объяснил отмену встречи по ДСНВ.

"Мы столкнулись с ситуацией, когда наши американские коллеги по ряду направлений демонстрировали не просто нежелание воспринимать наши сигналы и считаться с нашими приоритетами, а действовали в противоположном ключе", — сказал он журналистам в кулуарах Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.

По словам дипломата, "на политическом уровне" было принято решение об отмене комиссии по ДСНВ, потому что у Москвы не оказалось иного выбора. Рябков добавил, что РФ спустя некоторое время предложит США новые даты встречи, однако этого не произойдёт "сиюминутно".