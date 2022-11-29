Суд в Норвегии приговорил россиянина к 120 дням тюрьмы за запуск беспилотника
Россиянина Виталия Рустановича приговорили к 120 дням тюрьмы после обнаружения у него на границе коптера с картами памяти. Об этом пишет телерадиокомпания NRK.
"Россиянин, задержанный на КПП Стурскуг, приговорён к 120 дням тюрьмы", — указывается в публикации.
Виталия Рустановича задержали 11 октября во время досмотра при выезде из Норвегии в РФ. В его багаже нашли квадрокоптер и карты памяти с отснятым материалом. Правоохранителям он говорил, что является туристом и делал записи только для себя. Согласно приговору, россиянин 47 раз запустил беспилотник в Норвегии в период с 27 августа до дня задержания. Суд над Рустановичем начался в Осло 24 ноября. В ходе заседания он сказал, что не знал о запрете на управление дронами, но виновным себя не признал.
В октябре в Норвегии был задержан ещё один гражданин России с беспилотником. Его заметили якобы фотографирующим на территории аэропорта Тромсё, а при себе у туриста нашли большое количество фототехники и дрон.
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