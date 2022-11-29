Суд в Норвегии приговорил россиянина к 120 дням тюрьмы за запуск беспилотника

Виталия Рустановича задержали 11 октября во время досмотра при выезде из Норвегии в РФ. В его багаже нашли квадрокоптер и карты памяти с отснятым материалом. Правоохранителям он говорил, что является туристом и делал записи только для себя. Согласно приговору, россиянин 47 раз запустил беспилотник в Норвегии в период с 27 августа до дня задержания. Суд над Рустановичем начался в Осло 24 ноября. В ходе заседания он сказал, что не знал о запрете на управление дронами, но виновным себя не признал.